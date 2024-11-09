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以色列空袭加萨 民防当局称造成至少14死

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（法新加萨走廊9日电） 加萨走廊民防当局今天表示，以色列空袭在夜间至少造成14名巴勒斯坦人丧命，当中包括妇女与孩童。与此同时，以色列军方指出，以军在加萨北部击毙数十名武装分子。

加萨走廊（Gaza Strip）民防当局发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）告诉法新社，以色列空袭击中南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）南部地区安置无家可归巴勒斯坦人的帐篷，至少9人因此身亡，死者包含儿童和妇女。 巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent）也证实上述死亡人数，并说另有11人在空袭中受伤，已送往纳瑟医院（Nasser Hospital）救治。 根据巴萨尔，以军发动的第2波空袭造成5死，其中包括孩童，还有约22人受伤，伤亡者被送往阿里阿拉伯医院（Al-Ahli Arab Hospital）。

巴萨尔提到，「以色列战机袭击法赫德萨巴赫（Fahad Al-Sabah）学校」，该校位于加萨市（Gaza City）塔法区（Al-Tuffah），已改建为收容「数以千计流离失所民众」的避难所。 以军近几个月袭击数间由学校改建的避难所，以方指控巴勒斯坦武装分子在那里活动。

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