以色列空袭贝鲁特打击真主党

（法新社贝鲁特5日电） 以色列表示，今天对贝鲁特的空袭锁定伊朗支持的黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党。黎巴嫩国营媒体称，一名巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯官员命丧以色列无人机攻击。

美国和以色列周末联手空袭击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei），真主党（Hezbollah）2日攻击以色列对此作出回应，黎巴嫩因而被卷入这场中东战争之中。

以色列从那时候开始空袭黎巴嫩各地，并派遣地面部队进入边境城镇。

黎巴嫩国营的国家通讯社（National News Agency, NNA）报导，今天清晨发生多起空袭，其中两起发生在南贝鲁特的真主党据点。法新社的影像服务AFPTV画面显示当地冒着烟。

已经先行要求当地居民撤离的以色列军方表示，部队对贝鲁特��内「数个属于真主党恐怖组织的指挥中心」进行打击。

NNA指出，以色列无人机于黎明前攻击的黎波里（Tripoli）附近巴达威（Beddawi）巴勒斯坦难民营的一处公寓，造成哈玛斯（Hamas）高阶官员阿里（Wassim Atallah al-Ali）及其妻子身亡。

这是自从这场区域战争于2月28日爆发以来，首度传出有哈玛斯高层遭到锁定击杀。

报导并提到，同为哈玛斯在巴达威官员的阿里一名兄弟，在哈玛斯2023年袭击以色列引发的战争期间遭到以色列空袭丧生。

黎巴嫩当局宣布，自从2日以来，已有至少72人丧生、437人受伤，8万3000人被迫离家避难。（编译：何宏儒）