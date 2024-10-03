以色列试图挺进黎巴嫩南部边境据点 真主党称炮火击退以军

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（法新社贝鲁特3日电） 黎巴嫩民兵组织真主党表示，今天击退试图挺进黎巴嫩南部1个边境据点的以色列军队。

真主党指出，已利用火炮击退试图挺进法蒂玛门（Fatima’s Gate）的以色列敌军。以军昨天则说，在黎巴嫩南部与真主党交战，阵亡士兵人数增至8人。

以色列在黎巴嫩边境扩大作战行动之际，以军今天表示，以军锁定黎国境内一处真主党（Hezbollah）据点发动空袭，击毙真主党15名战士。

以色列军方发布声明说，以国空军「精准打击作为真主党恐怖分子活动据点的班特吉贝尔（Bint Jbeil）市政大楼，大楼内还囤放了大量真主党武器。这次空袭击毙约15名真主党恐怖分子」。

以军还说，3个月前对加萨走廊（Gaza Strip）发动的一场空袭中，击毙巴勒斯坦伊斯兰组织哈玛斯（Hamas）3名高阶领导人。以色列军方在加萨地区与哈玛斯持续激战将近1年。

以军进一步表示，那场空袭击毙加萨走廊哈玛斯政府领导人穆许塔哈（Rawhi Mushtaha）、负责哈玛斯政治局安全事务的西拉（Sameh al-Siraj），以及哈玛斯指挥官奥德（Sami Oudeh）。