以色列足球迷遭攻击引发动荡 荷兰政府度过瓦解危机

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（法新社海牙15日电） 荷兰上周发生街头暴力事件，有以色列足球迷受伤，引发轩然大波。在荷兰财政部副部长阿卡巴因内阁同僚疑似发言涉及种族歧视而辞职后，荷兰右翼政府今天免于瓦解的命运。

阿卡巴（Nora Achahbar）今晚提出辞呈，荷兰4党联合政府的领袖们展开危机谈判。 以色列的特拉维夫马加比（Maccabi Tel-Aviv）足球队和阿姆斯特丹阿贾克斯队（Ajax Amsterdam）本月7日比赛后，阿姆斯特丹街头发生暴力事件，特拉维夫马加比队的支持者遭到攻击，并短暂住院。

荷兰总理史库夫（Dick Schoof）说，攻击者是「有移民背景」的男子，极右翼领袖怀尔德斯（Geert Wilders）也声称，攻击者「全是穆斯林」，「多半是摩洛哥人」。

但荷兰当局表示，特拉维夫马加比队的球迷在赛前焚烧巴勒斯坦旗帜，还高呼反阿拉伯口号，并破坏一辆计程车。 荷兰NOS公共广播集团报导，在11日一场内阁会议讨论这起暴力事件时，「据说事情变得激烈，阿卡巴认为有人说出种族歧视言论…据说阿卡巴当时表示，她身为（副）部长，反对同僚使用某些语言」。

阿卡巴在呈交国会的辞呈中说：「过去数周的两极化互动对我造成很大的影响，使我无法再有效履行副部长职务。」

阿卡巴去职，引发人们臆测她所属的新社会契约党（New Social Contract）其他成员也会跟进，代理党魁范弗伦霍芬（Nicolien van Vroonhoven）在紧急会议前说，「我们再看看」是否继续留在执政联盟。

经过5小时争论，史库夫今晚宣布执政联盟安然无恙，他成立不到5个月的政府度过了难关。

他说：「阿卡巴决定不继续担任副部长…作为内阁，我们决定大家有信心继续合作。」

有关上周发生在阿姆斯特丹的暴力事件，史库夫说：「国内出现许多动荡。这是令人情绪激动的一周，沉重的一周，大家说了很多，也发生了很多事。」

但他坚称：「我的政府或结盟各党中从来没有任何种族歧视。」