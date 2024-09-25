以色列轰真主党恐掀大规模战争 全球领袖联大示警

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（法新社纽约联合国总部24日电） 以色列大规模空袭黎巴嫩民兵组织「真主党」，夺走550多条人命，全球领袖今天接连在联合国发声，敦促以色列展现自制、切勿掀起全面性战争。

国际外交行事历重头戏联合国大会（UN General Assembly）开议之际，黎巴嫩有关当局表示，以色列对真主党（Hezbollah）的一连串空袭行动已在黎国境内夺走558条人命，当中包括50名孩童。

美国总统拜登在发表任内最后一场联大演说时表示：「全面性战争对谁都没有好处。尽管局势升温，外交解决方案仍可行。」

拜登在他这场于联合国安理会明天召开紧急会议之前发表的演说中表示，「事实上，为了让两国居民安全返回他们在边境的家园，这依旧是迈向持久安全的唯一道路」。

针对拜登这席话，黎巴嫩外交部长布哈比（Abdullah Bou Habib）失望地说这既「看不出希望」，也「不能解决黎巴嫩的问题」。他同时估计因以色列空袭而流离失所的人数恐怕逼近50万。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在联大开议时表示：「各方都应担心这场局势升温，黎巴嫩正濒临边缘。」他也对「黎巴嫩变成另一个加萨（Gaza）的可能性」示警，还说加萨这块巴勒斯坦飞地的情况宛如「没有尽头的噩梦」。

以色列驻联合国大使达诺（Danny Danon）则表示，以色列「不盼望」对黎巴嫩发动地面入侵行动，「我们并不希望派弟兄们在外国打仗」。

至于能施展哪些手段来缓和黎巴嫩局势，目前还不得而知，毕竟以色列与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）去年10月掀起加萨战争以来，停火的斡旋工作一直看不到成果。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）指控以色列正把整个中东地区「拖进战争」。他在措辞严厉的演说中说：「不只是孩子们，连联合国系统都死在加萨。」

欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）表示，以色列有生存权也有自卫权，但不应对它军事目标区域内的普通百姓发动「集体惩罚」。

而对于支持黎巴嫩真主党和加萨哈玛斯的伊朗来说，总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）痛批联合国在对抗以色列上的无作为「毫无道理也让人无法理解」。