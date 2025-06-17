以色列防长警告伊朗最高领袖恐步海珊后尘

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（法新社耶路撒冷17日电） 伊朗首都德黑兰今天连续第5天遭以色列轰炸，以色列国防部长卡兹更警告，伊朗最高领袖哈米尼可能落得跟伊拉克前总统海珊「类似」的下场。

法新社等媒体报导，伊拉克前独裁者海珊（Saddam Hussein）政权曾在1991年波斯湾战争期间朝以色列发射飞弹，并被控秘密发展核武。2003年，美国领军入侵伊拉克，海珊随后遭到逮捕，并于2006年遭处决。

本月13日清晨，以色列为阻止伊朗的核子与飞弹计画，对伊朗实施先制打击。在这两个宿敌持续交火之际，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）16日表示，刺杀哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）将能终结两国冲突。

根据以色列防长卡兹（Israel Katz）办公室今天发布的声明，卡兹与以军及维安单位指挥官会面时，警告哈米尼可能遭遇「跟海珊类似的命运」。

卡兹说：「我警告伊朗独裁者别再犯下战争罪，朝以色列平民发射飞弹。他应该谨记伊朗邻国的独裁者走了相同的反以色列道路，结果落得什么下场。」

以色列军方稍早另表示，已在一场夜间攻击中击毙伊朗最高军事指挥官沙德玛尼（Ali Shadmani），他是最亲近哈米尼的人物。

法新社记者回报，德黑兰中部及北部今天传出2次巨大爆炸声响，而以军昨天才空袭伊朗国营电视台总部，造成重大损失及至少3人丧生。

伊朗西北部大不里士市（Tabriz）稍早也听见两起爆炸声响。

伊朗精锐革命卫队（Revolutionary Guards）则表示，他们击中以色列情报机构摩萨德（Mossad）在特拉维夫（Tel Aviv）的「恐怖行动策画中心」。

另外，伊朗今天也指控七大工业国集团（G7）跟以色列站在同一战线，外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）要求「G7摒弃片面说词，处理情势恶化的真正源头，那就是以色列的侵略」。