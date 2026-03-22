以色列：对黎巴嫩扩大推进地面攻势
（法新社耶路撒冷22日电） 以色列国防军总参谋长萨米今天表示，军方将扩大在黎巴嫩针对真主党的地面行动。以色列稍早轰炸黎南一座重要桥梁，黎巴嫩总统奥恩警告，这是以军全面性地面入侵的前兆。
以色列国防军（Israel Defense Forces）总参谋长萨米（Eyal Zamir）在声明中表示：「对真主党（Hezbollah）恐怖组织的行动才刚开始…这是一项长期行动。我们正准备按照有条理的计画推进针对性的地面作战和打击行动。」
以色列今天对黎南发动更多攻击，包括轰炸一座重要桥梁。奥恩（Joseph Aoun）警告，对这座桥梁的攻击「代表危险升级和对黎巴嫩主权的公然侵犯，被视为地面入侵的前兆」。
伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）在以色列和美国联合打击中遭到击毙后，什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）2日开始对以色列发射火箭进行报复，将黎巴嫩卷入这场中东战争之中。
以色列除已派部队进入黎巴嫩，并且进行大规模空袭，真主党则持续发射火箭。
萨米表示：「过去几周我们取得重大成果：我们打击了2000多个目标、数十个武器储存设施，并且打击和消灭了数百名恐怖分子。我们不会停止，直到将威胁从边境逐出，为以色列北部居民确保长期安全为止。」