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以色列：约旦河西岸增建22个屯垦区

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（法新社耶路撒冷29日电） 以色列今天宣布在占领的约旦河西岸设置22个新屯垦区。以色列与国际社会的关系早已因为加萨走廊战争而压力沉重，紧张关系有因此进一步升高的风险。

联合国根据国际法，经常宣告约旦河西岸（West Bank）的以色列屯垦区为非法，屯垦区更被认为是推动以色列和巴勒斯坦持久和平上一大障碍。

以色列安全内阁作出的这项增建屯垦区决定由极右派财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）和国防部长卡兹（Israel Katz）宣布。史莫特里奇本身就是屯垦民；卡兹则负责屯垦区的管理。

史莫特里奇在X平台上发文表示：「我们作出开发屯垦区的历史性决定：在犹狄亚（Judea）和撒马利亚（Samaria）建立22个新社区、恢复撒马利亚北部屯垦区，并且强化以色列国东部轴线。」犹狄亚和撒马利亚是以色列对其管制的约旦河西岸地区的正式名称。

他在发文中强调：「下一步：主权！」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所属的右翼联合党（Likud Party）在加密通讯软体Telegram上的声明，用「一个世代仅见的决定」形容这项决定，并说史莫特里奇和卡兹主导此一倡议。

声明提到：「这项决定也包括沿着与约旦接壤的东部边境建立4个社区，这是强化以色列东部骨干、国家安全和从战略上掌控此区的一环。」

联合党并公布地图，标示22个屯垦区的分布情况。

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