伊拉克库德族自治区遇袭 马克宏证实法军1死数伤

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎13日电） 法国总统马克宏今天表示，伊拉克库德族自治区今天遭遇攻击，造成一名法国官兵丧生，证实首次有法国军人在中东战争中阵亡。

自美国与以色列上月联手空袭伊朗，让中东地区陷入战争以来，多起被归咎于亲伊朗派系的攻击，持续锁定外国部队驻扎的地区。这些部队是国际反圣战士联盟的一部分。

马克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X上发文表示，这名军人「在伊拉克阿比尔（Erbil）地区的一场袭击中为法国捐躯」，并补充说另有数名官兵受伤。马克宏没有说明谁是这起攻击的幕后黑手。

法国军方稍早表示，数架无人机袭击一座基地，当时法军正在与伊拉克部队进行反恐训练。阿比尔省长指出，这波攻击动用了两架无人机，击中距离区域首府约40公里的马拉卡拉（Mala Qara）基地。

法国军方昨天表示，这起攻击造成6人受伤。目前还不清楚阵亡官兵是否包含在伤亡数字中。

马克宏说，「伊朗战争无法成为发动这类攻击的理由」，并称这起攻击「令人无法接受」。

在这名官兵阵亡前，位于阿比尔的义大利基地也遭遇无人机攻击。这个基地设于阿比尔的军事营地内，当时还有其他外国部队驻扎。那起攻击没有造成人员受伤，但义大利表示，已暂时撤离基地的军事人员。

包括义大利与法国在内的多国官兵，目前正在伊拉克库德斯坦自治区（Iraqi Kurdistan）训练库德族安全部队成员，作为以华府为首的反圣战士联盟的一部分。

马克宏今天发文表示：「他们驻扎在伊拉克，是在打击恐怖主义的严格框架下进行。」他指的是遇袭的法国军人。马克宏强调，法国对中东战争的立场「纯属防御性质」。