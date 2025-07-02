伊朗中止与国际原子能总署合作

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（法新社德黑兰2日电） 伊朗官方媒体报导，伊朗总统裴泽斯基安今天颁布国会6月通过的法律，让德黑兰暂停与联合国（UN）的核子监督机关「国际原子能总署」（IAEA）合作。

伊朗国营电视台今天报导，总统「裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）颁布了暂停与国际原子能总署合作的法律」。

以色列6月13日大规模轰炸伊朗核设施，并击毙伊朗高阶军事指挥官和核子科学家，开启双方战火。到了22日，以色列盟邦美国轰炸伊朗3处核设施，重创其核能力。以伊两国最终在24日停火。

以色列与伊朗之间这场为期12天的前所未有战争，使得德黑兰与国际原子能总署间的关系更加紧张。

伊朗官员痛批国际原子能总署对于以色列和美国攻击伊朗核设施「默不作声」，德黑兰也抨击国际原子能总署在6月12日通过决议指控伊朗不遵守核子相关义务，成为以色列攻击伊朗的「藉口」之一。

伊朗已拒绝国际原子能总署署长葛罗西（Rafael Grossi）造访在战争期间遭到轰炸的核设施。

以伊停火隔天，伊朗国会便以压倒性票数通过暂停配合国际原子能总署的法案。伊朗负责法案审查的宪法监护委员会（Guardian Council）其后也予以批准。

伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）6月30日表示，国会通过的这份法案是反映「伊朗大众的忧虑与愤怒」。