伊朗南部学校遭袭逾150死 纽约时报揭线索

（法新社巴黎9日电） 「纽约时报」（The New York Times ）的一项新调查，为近来中东战争爆发初期一起据称发生在伊朗一所学校的攻击事件提供更多线索。

伊朗指控美国与以色列攻击南部城镇米纳布（Minab）一所小学，造成150多人丧生。

美国总统川普将此事归咎于伊朗，而五角大厦则表示正在进行相关调查。

法新社目前无法进入事发地点独立查证任何这类事件的具体情况或伤亡人数。

●战斧飞弹

纽时已证实伊朗半官方的梅尔通讯社（Mehr News）上传的一段影片，影片显示一枚美国战斧巡弋飞弹（Tomahawk Cruise Missile）击中一个被描述为伊斯兰革命卫队（IRGC）基地内诊所的建筑，这座基地紧邻事发学校。

据纽时报导，在这场战争中，唯一使用战斧飞弹的军队是美国。

影片画面显示，尘土和浓烟从学校的方向升起，表明稍早至少发生过一次爆炸。

纽时报导指出，结合卫星影像、社群媒体贴文及其他经过验证的影片，显示这所小学在海军基地遭受攻击的同时，也受到精准打击而严重受损。

美国中央司令部已公布2月28日，即米纳布遭袭当天拍摄的战斧飞弹发射画面，而美国高阶军官也简报称，早期的攻势包括海军在伊朗南翼发射的战斧飞弹。

纽时先前曾报导，美军的声明指出部队正在攻击邻近战略要道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的海军目标，而革命卫队的一个基地正位于此处，这表明美军极有可能执行了这次的打击。

●邻近战略水道

早前从一处停车场拍摄的影片显示，一栋受损建筑冒出黑烟，墙上饰有蜡笔、儿童和苹果图样的壁画。

法新社已确认，这栋建筑紧邻两个由革命卫队控制的地点。

●伊朗说法

伊朗表示，有超过150人在总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）所称的美以对学校的攻击中丧生。

据伊朗国家媒体报导，伊朗为至少165名在这次据称的攻击中丧生的学生等罹难者举行葬礼。

国家电视台播出的画面显示，大批哀悼者对着裹着白布的遗体哭泣。

国家媒体发布的其他影像则显示，有人正在准备覆盖伊朗国旗的棺木，部分棺木上还有孩童的照片。

●川普归咎伊朗

川普总统将此归咎于伊朗。川普7日在空军一号上告诉媒体：「我们认为是伊朗做的。因为如各位所知，他们的弹药非常不精准，毫无准确性可言。」

川普今天表示美国「正在」调查这次攻击。

川普说：「无论报告显示什么，我都愿意接受那份报告。」他同时补充说自己对这次攻击「了解不够」，但也称伊朗可能使用了战斧飞弹来攻击这间学校，然而事实上伊朗并没有这种武器。

●以色列称不知情

以色列军方表示，并不清楚美军或以色列有对学校进行任何打击。

以军发言人修夏尼（Nadav Shoshani）告诉记者：「目前并未获悉当地有以色列或美国的打击行动…我们的行动极为精准。」