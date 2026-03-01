伊朗发动报复空袭 波湾多国传出爆炸

afp_tickers

3 分钟

（法新社阿布达比28日电） 伊朗在遭美国和以色列空袭后，今天发动报复行动，殃及波湾多座城市，让原本以和平安全着称的地区一下陷入战火疑虑，外界忧心冲突进一步扩大。

目前已知造成阿拉伯联合大公国首都阿布达比（Abu Dhabi）2人死亡，阿联大城杜拜（Dubai）着名地标棕榈岛（The Palm）冒出浓烟与火光。

阿联国防部指出伊朗向全境发射137枚飞弹与209架无人机，并说绝大多数已遭拦截；然而，扎耶德国际机场（Zayed International Airport，又称阿布达比国际机场）官员称，机场发生的「事件」造成至少1死7伤。

此外，阿布达比官方稍早也证实，坠落物造成当地一名巴基斯坦籍平民身亡。

杜拜国际机场（Dubai International Airport）则传出4人受伤；棕榈岛豪华社区也有4人受伤。

在卡达，官员指出，伊朗朝当地发射65枚飞弹与12架无人机，多数遭拦截，但仍有8人受伤，其中1人伤势严重。

在首都杜哈（Doha），护理系学生曼巴兹（Maha Manbaz）告诉法新社：「我们现在很害怕，不知道未来会变成什么样子，也无法预测接下来几天情况如何。」

科威特国际机场遭无人机击中，1个驻有美军人员的基地也成为目标。当局表示，3名科威特士兵及其他12人受伤。

巴林首都麦纳玛（Manama）的住宅区亦遭攻击，官方指出，消防与民防部门已紧急派员投入救援。

一名50岁退休人士说：「第一声爆炸让我吓坏了。」当地居民已被紧急疏散。

阿联、沙乌地阿拉伯与卡达均发声明表示，保留对这波攻击采取回应的权利。

这些拥有丰富石油与天然气资源的阿拉伯君主国，地理位置紧邻伊朗，长年为美国盟友，也是美军多处基地的所在国。

科威特大学助理教授塞福（Bader al-Saif）分析，「海湾国家夹在伊朗与以色列之间，只能承受双方敌意升高所带来的最剧烈冲击。伊朗这次攻击并没有任何好处，反而只会让周边国家更加与其疏远。」

这次空前攻势以卡达乌代德空军基地（Al Udeid）为主攻目标，该基地是区域最大美军基地，也波及利雅德（Riyadh）与沙国东部地区。

阿联、卡达与科威特均宣布关闭空域。