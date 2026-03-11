伊朗发射多枚飞弹 以色列启动防空系统拦截

（法新社耶路撒冷11日电） 以色列军方今天说，他们侦测到多枚来自伊朗、朝向以色列的飞弹，并已启动防空系统拦截，同时持续对伊朗及黎巴嫩展开一波攻击。

以色列军方在官方通讯软体Telegram帐号上表示：「稍早以军侦测到从伊朗发射、飞向以色列领土的飞弹。防御系统正在拦截这项威胁。」

法新社记者听到耶路撒冷响起空袭警报，并听见在远处的爆炸声。

以色列非营利紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom, MDA）急救服务表示，飞弹攻击发生后暂无人员伤亡，但救护人员正协助「少数在前往避难处途中受伤的人」。

以色列第12频道（Channel 12）电视台报导，特拉维夫附近疑似遭伊朗攻击，有多人受伤。

数小时后，以色列军方再度宣布「侦测到自伊朗发射、飞向以色列领土的飞弹」，飞弹拦截系统已经启动。

这波飞弹袭击过后，红色大卫之星急救服务表示「目前尚未接获伤亡通报」。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）表示，他们打击了海法的卫星通讯中心及以色列境内的军事基地，同时也攻击了美国在中东其他地区的目标，包括伊拉克库德族地区与巴林的美国第五舰队海军基地。

革命卫队在旗下新闻网站「赛帕新闻」（Sepah News）表示：「我们将持续以目的明确与力量强大的方式发动攻击，在这场战争中，我们只考虑让敌人彻底投降。」