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伊朗商港大爆炸攀至14死750伤 总统下令调查

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（法新社德黑兰27日电） 伊朗最大商业港口沙希德拉贾伊（Shahid Rajaee）发生大爆炸，引发熊熊火势，目前已攀升至14人丧生750人受伤。伊朗总统裴泽斯基安下令调查事件起因。

法新社报导，事发原因不明。事发的沙希德拉贾伊港位在伊朗南部霍尔木兹甘省（Hormozgan），靠近荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），也就是全球1/5石油运输的必经之路。

伊朗国家电视台报导，窒息浓烟弥漫这个距离霍尔木兹甘省首府阿巴斯（Bandar Abbas）23公里的区域，当地所有学校和办公室都被勒令关闭，以便相关当局集中精力处理紧急事态。

内政部长莫梅尼（Eskandar Momeni）今天清晨在通讯软体Telegram表示，目前为止这场爆炸已造成「14人死亡、750人受伤」。

昨天这起爆炸原因目前尚不清楚，但港口海关办公室在国家电视台发布的声明表示，有可能是一座危险化学品仓库发生火灾引起的。

国家电视台昨晚报导：「沙希德拉贾伊港的火势加剧，火势可能蔓延至其他地区和货柜。」

国家电视台记者说，在强风助长火势下，灭火工作变得更困难。

沙希德拉贾伊港口位在首都德黑兰（Tehran）以南1000多公里，根据伊朗通讯社（IRNA）报导，这是伊朗最先进的货柜港口。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）对爆炸事件的受害者表达哀悼与慰问，并补充说他「已下令调查情况和原因」。（译者：纪锦玲）

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