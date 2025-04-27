伊朗商港惊爆 增至40死逾千伤

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（法新社德黑兰27日电） 伊朗最大商港沙希德拉贾伊港昨天发生大规模爆炸起火，南部霍尔木兹甘省官员今天更新伤亡统计时指出，死亡人数增至至少40人，并有超过1000人受伤。

荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）附近的沙希德拉贾伊港（Shahid Rajaee）昨天惊传爆炸。全球1/5石油经过荷莫兹海峡。

霍尔木兹甘省（Hormozgan）官员艾秀里（Mohammad Ashouri）今天告诉国营电视台：「截至目前，已有40人因这起爆炸而伤重不治。」

即使事发超过24小时，大火仍持续在延烧。国营电视台报导，由于当地浓烟呛鼻、空气污染持续扩散，霍尔木兹甘省首府阿巴斯（Bandar Abbas）所有学校已经停课，办公室也关闭，以利当局集中精力应对紧急情况。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）今天抵达阿巴斯，向急救人员表达谢意，强调「我们会试图照顾那些失去所爱的家庭，我们当然也会照顾受伤人民」。

他的办公室公布他探视伤者的照片。裴泽斯基安稍早下令针对爆炸原因展开调查。

俄罗斯大使馆指出，莫斯科将派出多架飞机搭载专家协助救火。根据俄罗斯紧急情况部，其中一架为专用救火飞机。

「纽约时报」（The New York Times）引述与伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）有关系人士报导，事件为过氯酸钠爆炸。过氯酸钠是飞弹固态燃料推进剂的主要成分。

伊朗国防部发言人塔莱伊尼克（Reza Talaei-Nik）告诉国营电视台，「当地没有进口或出口军用燃料或军用物资」。

沙希德拉贾伊港海关办公室透过国营电视台发表声明称，爆炸可能是存放危险和化学物品的仓库起火引起。