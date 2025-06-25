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伊朗国会通过法案 支持暂停跟国际原子能总署合作

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（法新社德黑兰25日电） 以色列和美国空袭轰炸伊朗核子设施的12天战争结束后，伊朗国营电视台报导，伊朗国会议员今天表决通过一项法案，支持暂停跟国际原子能总署（IAEA）的合作。

根据伊朗国营电视台，伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：「伊朗核设施遭袭击，国际原子能总署拒绝对此事表达哪怕是轻微的谴责，这是出卖自身国际信誉。」

卡利巴夫还说：「伊朗原子能组织（Atomic Energy Organisation of Iran）将暂停跟国际原子能总署的合作，直至核设施的安全获得保障。」

伊朗国会这项法案仍需得到有权审查法案的伊朗宪法监护委员会（Guardian Council）批准。

伊朗国营电视台报导，具有290席的伊朗国会，其中221位议员投下赞成票，1名议员弃权，出席议员没有人投下反对票。

以色列在6月13日针对伊朗核设施发动大规模轰炸，并击毙伊朗高阶军事指挥官和核子科学家。

到了6月22日，以色列盟邦美国对于伊朗福尔多（Fordo）、伊斯法罕（Isfahan）和纳坦兹（Natanz）的核设施发动前所未有轰炸，之后以色列与伊朗于24日同意停火协议。

从这场战争爆发以来，伊朗官员就一直严厉抨击国际原子能总署没有谴责以色列的攻击。

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