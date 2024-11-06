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伊朗女大生脱衣抗议服仪规定遭拘留 各界忧心

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（法新社巴黎5日电） 伊朗1名女学生将自己脱到只剩内衣，抗议严格的伊斯兰服仪规定，社运人士担心当局可能会以此为藉口送这名学生进精神病院。

社群媒体分享的影片中，德黑兰着名的伊斯兰自由大学（Islamic Azad University）1名女学生2日只穿内衣裤在校园外抗议严格的伊斯兰衣着规定。

伊朗境外的波斯语媒体报导，大学保全人员因她所着的服装骚扰她，拉扯她的头巾和衣服，这名学生随后脱掉大部分的衣服以示抗议。

其他影片显示，这名学生挑衅地走在街上，便衣人员随后将她塞进1辆没有标记的汽车带走，目前尚不清楚她被带往哪里。

许多社运人士将这名女学生视为争取伊朗女性权利的新象徵。两年多前，年轻伊朗库德族女性艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反服仪规定而被捕，引发全国长达数月的抗议。 但来自伊朗国内的媒体报导暗示，这名学生患有精神疾病，社运人士担心可能以此为藉口，将她关进精神病院。

国际特赦组织（Amnesty International）呼吁立即无条件释放这名女子，并称她「脱掉衣服是为抗议安全人员滥用职权，强制她戴头巾的行为」。

法国外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）对法国电视2台（France 2）表示：「我赞扬这位年轻女性的勇气，她表现出抗争精神，并将自己变成伊朗女性的象徵。」

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