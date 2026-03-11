伊朗总统之子：新最高领导人受伤但平安

（法新社德黑兰11日电） 伊朗原最高领袖哈米尼之子穆吉塔巴获任命为接班人后迟未现身，引发揣测。伊朗总统之子今天首度提供官方说法，称穆吉塔巴受伤但「平安」。

哈米尼（Ali Khamenei）2月28日在美国与以色列的空袭中身亡后，伊朗神职组织「专家会议」（Assembly of Experts）本月8日选出现年56岁的穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）为新最高领导人。

不过，直到现在穆吉塔巴都未见踪影，遑论发表谈话，使得外界对于他的去向和身体状况产生越来越多疑问。伊朗国家电视台曾报导，穆吉塔巴在这场冲突中成为「伤兵」，此外未提供其他细节。

担任伊朗政府顾问的总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）之子尤塞夫（Yousef Pezeshkian）今天在传讯平台Telegram的个人频道发文表示，他听闻穆吉塔巴受伤的报导后，问了一些有消息管道的朋友，「他们告诉我，感谢真主，他（穆吉塔巴）安然无恙」。

「纽约时报」（The New York Times）今天引述3位匿名的伊朗官员报导，穆吉塔巴「受了一些伤，包括在腿部；但他保持警觉，并躲在1个对外联系有限的高度戒备地点」。