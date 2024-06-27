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伊朗总统大选将登场 2极端保守派候选人退选

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（法新社德黑兰27日电） 伊朗总统大选明天登场，2名极端保守派候选人宣布退选，由包含一名改革派人士在内共4人继续角逐总统大位。

极端保守派的德黑兰市市长查康尼（Alireza Zakani）先前否认结束竞选活动后，今天在社群媒体X宣布退出总统大选。

在查康尼宣布退选的数小时前，伊朗内政部发布声明证实，另一名极端保守派候选人哈希米（Amirhossein Ghazizadeh-Hashemi）已退选。

内政部在声明中说，哈希米昨天「告知内政部他要退选」。哈希米曾在前总统莱西（Ebrahim Raisi）任内担任副总统，他结束竞选活动后并未支持特定候选人。

查康尼还在贴文中敦促其他2名候选人团结一致。

他表示，58岁的极端保守派、前伊朗最高核子谈判代表贾立里（Saeed Jalili）和62岁保守派国会议长卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）应该「团结起来，不该漠视革命势力的正当要求」。

58岁的查康尼是参与过两伊战争的退役军人，他自2021年8月以来一直担任德黑兰市市长。

查康尼在伊朗2021年总统大选中退选，转而支持当时的竞争对手莱希。

莱希5月在一场直升机意外中逝世，致使伊朗提前举行总统大选。

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