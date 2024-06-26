伊朗总统大选28日登场 6候选人角逐大位

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（法新社德黑兰26日电） 伊朗选民将于28日从6名候选人中投票选出新总统，其中包括1名改革派人士，他希望能够挑战保守派在这个国家的主导地位。

伊朗总统选举原本预定2025年才举行，但在极端保守派前总统莱希（Ebrahim Raisi）上个月因直升机失事死亡后，大选提前举行。

这次提前大选正值伊朗面临挑战之际，伊朗正努力因应国际制裁对经济的冲击，同时以色列与德黑兰盟友巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）之间的加萨战争导致区域紧张局势加剧。

以色列被控空袭大马士革造成7名伊朗革命卫队成员死亡后，伊朗4月向以色列发射300多枚飞弹和派出无人机。以色列则据报在伊朗中部城市伊斯法罕（Isfahan）附近实施报复性袭击。

这次伊朗总统大选主要候选人包括保守派国会议长卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）、极端保守的前伊朗最高核子谈判代表贾立里（Saeed Jalili）和唯一的改革派人士裴泽斯基安（Massoud Pezeshkian）。

其他候选人还有保守派德黑兰市长查康尼（Alireza Zakani），神职人员波尔莫哈马迪（Mostafa Pourmohammadi）和现任副总统、烈士基金会（Martyrs’ Foundation）的极端保守派负责人哈谢米（Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi）。

这6名候选人基本上低调展开竞选活动，包括电视辩论，他们誓言将因应经济挑战，并就伊朗与西方的关系提出不同看法。

国际危机组织（International Crisis Group,ICG）伊朗计画主任瓦艾斯（Ali Vaez）说，新总统还必须因应「国家与社会之间裂痕」日益加深的挑战。

他说：「没有人提出具体计画，来说明他们将如何处理这些种种问题。」（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）