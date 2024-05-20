伊朗总统空难殉职 预期副总统穆赫贝尔接任

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（法新社德黑兰20日电） 伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）空难殉职后，预期副总统穆赫贝尔（Mohmmad Mokhber）将接替总统职务。伊朗当局也将着手安排总统选举。

法新社报导，伊朗宪法规定，「总统若死亡、遭解职、辞职、缺席或患病超过2个月的时间」，将由第一副总统接任总统。

莱希与外长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）等官员昨天搭乘直升机坠毁罹难。莱希首届4年的总统任期已近尾声，

穆赫贝尔临时接替总统职务的人事案仍有待伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）批准通过。

此外，伊朗宪法规定，选出新总统的选举应在50天内安排举行。

国会议长、司法首长和副总统组成的委员会，负责办理总统选举。

莱希2021年8月就职时，穆赫贝尔获任命为副总统。68岁的穆赫贝尔出生于西南部胡齐斯坦省（Khuzestan）的迪士福市（Dezful）。

穆赫贝尔自2007年起担任伊玛目命令执行基金会（Execution of Imam Khomeini’s Order）主席多年，该组织负责管理1979年伊斯兰革命以来当局没收的资产。

该基金会设立于1980年代，目前已成为伊朗主要国家经济财团，拥有各项产业的股份。

伊朗自1980年代首度举行选举以来，每4年投票一次。伊朗宪法规定，总统至多只能连任一次。

伊朗未设总理职位，由总统负责指派和指挥内阁。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）