伊朗情报部门涉策划跨国攻击 美欧22国发表联合声明谴责

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（法新社雪梨11日电） 美国和欧洲多国今天发表联合声明，警告伊朗停止在「我们的领土上」攻击他人。

22国同声谴责伊朗情报机构利用国际及当地犯罪集团，在欧洲、北美和澳洲策划阴谋的行径「令人不齿」。

这些国家在联合声明中表示：「在我们的领土上企图杀害、绑架、骚扰、恐吓或以其他方式攻击他人，已经损害国家主权和国际规范。这些行为必须立即停止。」

声明指出，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）情报部门和其海外行动单位圣城部队（Quds Force）曾对伊朗异议人士、记者与犹太人和以色列社区及相关利益目标采取「致命阴谋和恶意行动」。

声明还说：「我们团结一致，决心保护我们的国家与人民免受这些威胁。伊朗伊斯兰共和国必须立即停止这些行动。」

这些国家指控伊朗是欧洲各地遭遇一连串攻击的幕后黑手，目标包括犹太社区、伊朗裔记者和美国记者；亲伊朗的极端组织Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya宣称对这些攻击事件负责。

这个鲜为人知的组织近日承认策划多起纵火攻击，目标包括位于英国伦敦戈尔德斯格林区（Golders Green）的犹太教堂和社区。戈尔德斯格林区是伦敦最具代表性的犹太人口聚居地之一。（编译：刘文瑜）