伊朗战争满一周 世界各地示威抗议不断

（法新社巴黎7日电） 美国与以色列攻击伊朗满一周，象徵伊朗前王朝的狮子徽旗帜今天在世界各大城市飘扬。全球各地都有示威活动，支持或反对这场中东战争的人士皆有。

伊朗战事已进行一周，欧洲、美洲与非洲多地出现示威，有人抗议伊朗目前的伊斯兰政权，也有人抨击美国与以色列掀起战争，还有人声援伊朗已故的最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）。

巴黎有两场示威活动：一场支持由已故伊朗国王之子，目前旅居美国的王储芮沙．巴勒维（Reza Pahlavi）主导过渡政权；另一场示威则是谴责上述想法。

今年35岁的学生加纳提安（Masoud Ghanaatian）在巴黎南部一场示威中表示：「我支持呼吁发起革命的巴勒维。」。他说：「（巴勒维）是民主派。他可以监督过渡政权，并承诺举行选举。」这些参与者手持巴勒维照片，挥舞美国、以色列与伊朗革命前的旗帜。

数百名支持巴勒维的示威者亦在斯德哥尔摩集会，高举他与其已故父亲的照片。

但在斯德哥尔摩更北地区，一群身穿解放伊朗（Free Iran）黄色背心的抗议者，展示手上贴纸，上面写着「不要国王，也不要宗教领袖」。

在阿姆斯特丹，示威者沿市内运河前行，高举以色列、美国与伊朗革命前旗帜，呼吁荷兰政府邀请巴勒维访问，并要求关闭伊朗大使馆。

在以色列，反战人士与警方在特拉维夫的哈比马广场（Habima Square）发生推挤冲突。

在英国，反战人士在破晓后聚集在英格兰西南费尔福（Fairford）一处空军基地入口，高举「别碰伊朗」、「和平」与「美国佬回家」等标语。

另外，赛普勒斯（Cyprus）也出现反战示威；突尼西亚首都突尼斯，抗议者则是高举哈米尼照片并谴责伊朗战争

在墨西哥首都的美国领事馆外，示威者举着标语牌，上有美国总统川普与以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）照片，两人手中沾满鲜血，上方并写着「杀手」字样，抗议者还踢打绘有两人模样的纸偶。

美国方面，底特律示威群众挥舞伊朗、黎巴嫩与巴勒斯坦旗帜，并且举着「伊朗不是我们的敌人」与「反对伊朗战争」等标语。

华盛顿示威者则聚集在国家广场（National Mall），挥舞美国、以色列与伊朗旗帜，一些人还在脸颊涂上伊朗国旗的颜色。

波士顿的伊朗裔美国人则是聚集在卡普里广场（Copley Square），呼吁推翻伊朗政权。

在南非，数十名民众聚集在约翰尼斯堡的美国领事馆前。他们高举哈米尼照片与伊朗旗帜，以及批评以色列的标语。南非先前因加萨（Gaza）战争将以色列告上国际法院，指控其犯下种族灭绝罪行，但以色列坚决否认。