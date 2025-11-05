伊朗男子焚烧最高领袖画像死于枪击 反对派要求当局负责

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎4日电） 伊朗1名男子在网路发布自己焚烧最高领袖画像的照片后，遭人发现死于枪击。

根据伊朗境外反对派媒体报导，来自伊朗西部罗瑞斯坦省（Lorestan）的萨拉克（Omid Sarlak），10月31日在社群媒体IG发布1张自己在森林中焚烧伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）画像的照片，随后在周末被发现身亡，哀悼者指责当局应为此事件负责。

伊朗官方伊朗通讯社（IRNA）引述萨拉克所在阿里古达尔兹（Aligudarz）警察局长阿萨杜拉希（Ali Asadollahi）的话指出，发现1名男子死于车内，他用1把手枪自杀身亡，手枪就放在他身边。

然而，根据境外反对派媒体伊朗国际（Iran International）和波斯语法达电台（Radio Farda）在社群媒体发布的影片显示，萨拉克3日的葬礼上，数十名哀悼者高喊「他们杀了他」和「哈米尼去死」等口号。

萨拉克生前曾录制一段影片，片中播放遭废黜国王巴勒维（Mohammad Reza Pahlavi）声音，这代表他对1979年伊斯兰革命推翻的伊朗君主制持同情态度。

巴勒维其子芮沙・巴勒维（Reza Pahlavi）目前住在美国，他在社群媒体发文表示，萨拉克「挺身而出反对伊斯兰共和国压迫，并为伊朗自由奉献生命」。

伊朗半官方的塔斯尼姆（Tasnim）通讯社，3日驳斥萨拉克「因发表批评性言论被起诉，并以可疑方式遭谋杀」。塔斯尼姆通讯社表示，萨拉克并未受到任何指控，他是头部中枪自杀身亡。

在伊朗反对派媒体发布的影片中，萨拉克父亲痛哭流涕地说「他们杀了我儿子」，但他稍后接受当地国营电视台采访，却呼吁民众不要轻信社群媒体讯息。

社运人士表示，在全国抗议活动震撼伊朗政府3年后，在以色列与伊朗6月持续12天的战争数月后，当局正逐渐加强镇压人民的力道。