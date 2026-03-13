伊朗矢言袭中东石油资源后 沙乌地拦截逾20架无人机

afp_tickers

3 分钟

（法新社德黑兰13日电） 伊朗矢言攻击中东石油资源并表示将持续封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）后，沙乌地阿拉伯军队今天拦截20多架无人机。

以色列今天凌晨也遭到伊朗飞弹袭击，以军表示防空系统持续运作以拦截飞弹。

国际能源总署（IEA）警告，中东战事可能导致「史上最大规模的石油供应中断」，但美国总统川普在社群媒体发文写道，阻止伊朗「邪恶帝国」取得核武比原油价格更重要。

随着这场危机对全球经济的影响日益加剧，川普面临巨大政治压力，对于美国军事行动何时结束也发出矛盾的讯息。

伊朗近日对驻有美国军事资产的邻国发动一波又一波的无人机和飞弹袭击，其中包括沙乌地阿拉伯。沙乌地国防部今天表示，他们的部队共拦截28架无人机。

伊朗最高国家安全委员会首长拉里贾尼（Ali Larijani）昨天将矛头指向川普，在社群平台X上发文说这场战争「不可能靠几则推文就打赢」，并说「我们绝不会罢休，直到让你为这重大误判后悔为止」。

拉里贾尼这番言论出现在伊朗已故最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）发出强硬声明后。这是穆吉塔巴自父亲命丧空袭后于8日接班以来首度公开发声。

穆吉塔巴据报在空袭中受伤，迄今尚未公开露面，他呼吁复仇的讯息由国家电视主播代为宣读。

穆吉塔巴谈到荷莫兹海峡时说：「封锁荷莫兹海峡的手段绝对必须运用。」

荷莫兹海峡是全球1/4海运石油贸易的运输要道，也是全球1/5液化天然气供应的运输要道，位于伊朗南方，最窄处仅54公里。

伊朗军方中央作战司令部发言人昨天表示，如果伊朗能源基础设施和港口遭到攻击，伊朗将「让中东地区的石油和天然气陷入火海」。