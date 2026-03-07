伊朗警告邻国助敌势力 将持续发动攻击

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰7日电） 伊朗强硬派司法领袖今天表示，伊朗将持续锁定那些提供据点、供敌对势力对伊朗发动攻击的区域邻国。

司法总监艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）说：「伊朗武装部队掌握的证据显示，区域内某些国家的地理空间，无论明里暗里，都被敌人利用。」

他补充说：「对这些目标的猛烈攻击将会持续下去。」

艾杰是伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日遭美国、以色列联手空袭身亡后，新成立的过渡领导委员会成员之一。

自战争爆发以来，伊朗一再锁定其他波湾邻国，作为报复美、以空袭的手段。尽管德黑兰当局强调仅针对美国资产或基地下手，但若干攻击行动曾击中民用基础设施。波湾多国已有13人丧生，其中7人为平民。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）今天稍早曾就伊朗对邻国发动攻击表达歉意，并承诺除非邻国领土被用于攻击伊朗，否则伊朗将保持克制。

波湾各国则强调，他们的领土并未被用于攻击伊朗，且在战争爆发前也早已表明，不允许此类攻击发生。

即便如此，伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：「只要美军基地存在于本区域，各国就无法看到和平。所有官员与人民对这个原则坚定一致。」