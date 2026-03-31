伊朗革命卫队：若再有领导人遇刺 将攻击苹果等美科技巨擘

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（法新社德黑兰31日电） 伊朗革命卫队今天表示，若再有伊朗领导人在「针对性暗杀行动」中丧命，将锁定美国大型科技公司为攻击目标，包括苹果（Apple）、谷歌（Google）与Meta等。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）发表声明表示：「从德黑兰时间4月1日星期三下午8时起，这些公司应该预料到，只要伊朗境内每发生一起暗杀事件，他们的相关部门将遭摧毁。」这份声明列出18家企业的名单，指控这些公司涉及官员遇害事件。

声明补充说：「我们建议这些机构的员工为了自身安全，立即离开他们的工作场所。」

在伊朗革命卫队发出这番威胁之际，美国总统川普表示，他正在展开外交行动，力图结束这场冲突，同时扬言将加强美国与以色列针对伊朗的攻势。

伊朗革命卫队在声明中指出，美国政府与科技巨擘「无视我们一再发出的警告，强调必须停止针对伊朗高层官员的行动」，并指控这些科技公司是「设计与追踪暗杀目标的主要策画者」。 声明指出，因此，这18家公司可能面临报复，其中包括英特尔（Intel）、微软（Microsoft）、甲骨文（Oracle）以及电动车公司特斯拉（Tesla）、分析公司帕兰泰尔（Palantir）与晶片大厂辉达（Nvidia）等。

伊朗革命卫队说：「积极参与恐怖计画的公司，只要每发生一次针对性暗杀行动，就将面临相应的行动。」

伊朗前最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）与革命卫队指挥官帕克波尔（Mohammad Pakpour）在2月28日战争爆发首日遭击毙，美国与以色列试图铲除伊朗领导阶层。

伊朗具影响力的安全首长拉里贾尼（Ali Larijani）以及许多其他重要人物也遇害。

以色列与美国表示，他们透过击毙高层官员对伊朗造成重大打击，但部分分析人士指出，伊朗正展现出韧性以及从挫折中恢复的能力。