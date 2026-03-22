伊朗飞弹击中以色列南部2城镇 逾百人受伤

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（法新社耶路撒冷21日电） 以色列防空系统未能成功拦截下，伊朗飞弹今天击中以色列南部两座城镇，造成逾百人受伤。

以色列第一线救援人员表示，阿拉德镇（Arad）有75人受伤，其中10人伤势严重；数小时前，邻近的狄莫纳（Dimona）则有33人受伤。

以色列非营利紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）表示，他们已将阿拉德的75名伤者送医，「其中有10人伤势严重，13人伤势中等，48人轻伤」。

当地消防单位表示，阿拉德遭受「严重损毁」，共有3 栋建筑受到影响，其中1栋起火燃烧。

稍早前，伊朗飞弹袭击位在阿拉德西南方约25公里的狄莫纳，藉此报复境内纳坦兹（Natanz）核子设施遇袭。

狄莫纳镇外设有一处设施，外界普遍认为这里拥有中东唯一的核武库，即便以色列从未公开承认。

以色列军方告诉法新社，狄莫纳「有一栋建筑物遭飞弹直接击中」。红色大卫之星表示，团队人员在多处救治33名伤者，包括一名受到弹片波及、伤势严重的10岁男童。

消防单位表示，「狄莫纳和阿拉德两地虽都发射了拦截弹，但未能击中威胁目标，导致两枚搭载数百公斤弹头的弹道飞弹直接命中」。以色列军方表示，将针对此事展开调查。

此前，伊朗原子能组织指控美国和以色列攻击纳坦兹浓缩厂，但强调「没有辐射物质外泄的通报」。

伊朗国营电视台则报导说，针对以色列狄莫纳的攻击是为了「回应」先前以方对纳坦兹的打击。