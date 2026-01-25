伊朗：对抗议煽动者将毫不宽恕

（法新社巴黎25日电） 伊朗司法首长今天警告，可以预期，近期一波反政府抗议的幕后主使者将遭到「毫不宽恕」惩罚。

本月稍早源自于不满生活成本高涨的抗议行动演变成为一波更大规模抗议运动，对这个伊斯兰共和国神职领导层构成近年来最严峻挑战。

随着政府展开镇压并切断网路、使国内几乎与外界隔绝，这波抗议逐渐消退。

司法部门的网站「米桑线上」（Mizan Online）引述司法总监艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）指出：「民众要求被告及煽动暴乱、恐怖行动和暴力的主要嫌犯能尽速接受审判并在罪名成立时受到惩罚，这合乎情理。」

他进一步指出，「调查过程必须最为严谨」，并且坚称「司法正义就是要对那些持械杀人、纵火、破坏、屠杀的罪犯，毫不宽恕地予以审判和处罚」。

伊朗政府表示，这波抗议造成3117人死亡，其中2427人被政府界定为「烈士」，以这个词汇将安全部队成员和无辜旁观者，与当局指控受美国及以色列煽动的「暴民」作出区隔。

然而人权团体认为，死者多数为抗议群众，并记录到数千人丧生。总部设在挪威的伊朗人权（Iran Human Rights）表示，最终死亡人数可能超过2万5000人。