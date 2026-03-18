伊朗：锁定波湾各地能源基础设施

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰18日电） 在美国和以色列对伊朗主要天然气田设施发动攻击后，伊朗国营电视台今天引述军方报导，将锁定波斯湾各地能源基础设施为目标展开攻击。

伊朗军方作战指挥部「哈塔姆安比亚中央总部」（Khatam Al-Anbiya）在声明中指出，将「对侵略的源头予以严厉打击，并且考虑以攻击发起地所属国家的燃料、能源和天然气基础设施为目标」。

伊朗指控波斯湾国家允许美军从其领土发动攻击，伊朗国营电视台更公布一份「合法目标」清单，其中包括沙乌地阿拉伯、卡达和阿拉伯联合大公国的石油和天然气设施，表示「这些设施数小时内将会遭到锁定攻击」。

位在波斯湾沿岸的伊朗南帕尔斯（South Pars）大型天然气田相关设施今天稍早遭到袭击，卡达对此予以谴责。这座天然气田横跨伊朗与卡达两国海域。

卡达外交部发言人安萨里（Majed al-Ansari）在社群媒体X上表示：「在当前区域军事紧张升高之际，以色列针对作为卡达北方气田（North Field）延伸的伊朗南帕尔斯气田设施的攻击行动，是危险且不负责任之举。」

他表示：「攻击能源基础设施对全球能源安全构成威胁，也危及区域人民及其环境。」