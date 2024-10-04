传以军连续11次空袭 锁定贝鲁特南郊真主党据点

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（法新社贝鲁特3日电） 根据亲近黎巴嫩真主党（Hezbollah）的消息人士说法，以色列今晚对真主党在贝鲁特南郊据点连续发动11次空袭，为以色列上周加强轰炸以来最猛烈的袭击行动之一。

法新社驻黎巴嫩首都贝鲁特和附近地区的特派员听见巨大声响，导致汽车警报器大响和建筑物晃动。

这名不具名消息人士说：「以色列连续11次空袭南部郊区。」

法新社影像显示，遭受攻击的地区出现巨大火球，伴随滚滚浓烟和烈焰。

黎巴嫩国营的国家通讯社（National News Agency，NNA）报导指出：「目前已记录到超过10次的连续空袭，这是自以色列启动对黎巴嫩战争以来，对贝鲁特南郊最剧烈的袭击之一。」

以军阿拉伯语发言人阿德雷（Avichay Adraee）今天稍早曾发出「紧急警报」，要求贝鲁特南边的包吉艾布拉吉尼（Burj al-Barajneh）地区居民撤离。

他在社群媒体平台X声明指出：「你们位于隶属真主党设施和利益之处附近，以色列国防军（IDF）即将对他们展开行动。」

今晚稍早，一名亲近真主党的消息人士表示，以色列空袭目标包括贝鲁特南部机场旁的仓库。

以色列先前多日猛烈轰炸黎巴嫩各地真主党据点，本周宣布军方已对黎南部分地区展开「地面突袭」。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）