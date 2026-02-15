传德黑兰再现反政府口号

（法新社巴黎15日电） 海外伊朗人昨天在欧洲和北美展开大规模反对示威。根据报导，部分德黑兰市民今天从自家阳台和窗户高喊反神权领导口号，遥相应和。

一波抗议运动于1月达到高潮，最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）领导下的这个伊斯兰共和国为之动荡。人权团体指出，当局镇压造成数千人丧生。

随着街头抗议因镇压而逐渐平息，德黑兰和其他城市居民上周开始从大型公寓内的住家内，以相对安全方式高呼反政府口号。

根据负责监控当地的社群媒体帐号Shahrak Ekbatan，东德黑兰埃克巴坦区（Ekbatan）居民夜间再度高喊「哈米尼去死」、「伊斯兰共和国去死」和「国王万岁」等口号。

被伊斯兰革命推翻的前国王，其长子芮沙．巴勒维（Reza Pahlavi）曾敦促国内民众配合周末海外抗议同步展开这类行动。

德国南部慕尼黑（Munich）警方表示，昨天有25万人参加集会。芮沙．巴勒维罕见地现身活动中发表演说。

美国洛杉矶（Los Angeles）、加拿大多伦多（Toronto）等伊朗侨民大本营同步举行大规模拥戴王室集会。

巴勒维办公室在社群平台X指出，全球超过100万人参与这类集会。暂时无法针对这个数字进行独立查证。

芮沙．巴勒维在慕尼黑致词时表示，这是多年以来规模最大集会，强调他已准备好领导伊朗转型。

这次集会中，芮沙．巴勒维仅存的同父同母手足、前公主法拉纳兹．巴勒维（Farahnaz Pahlavi）也极为罕见地现身，让支持王室的群众士气大振。

海外波斯语电视台伊朗国际（Iran International）报导德黑兰其他地区今天的类似行动，播出群众高喊「这是最后战役，巴勒维要回来了」、「打倒革命卫队（Revolutionary Guards）」等口号的画面。

报导指出，包括南部希拉兹（Shiraz）、中部阿拉克（Arak）等城市也出现反当局口号。

法新社无法即时查证影片真实性。

新一波反政府行动正值美国、伊朗17日将在瑞士日内瓦就伊朗核计画举行重要磋商之际。外界认为，这场谈判将会决定华府是否对德黑兰采取军事行动。

根据总部设在美国的人权行动者新闻通讯社（Human Rights Activists News Agency）最新统计，抗议期间有超过7000人死亡，多数是遭安全部队射杀的民众，目前已有近5万4000人遭到逮捕，而且镇压行动仍在持续。