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伦敦格兰菲塔当局宣布即将拆除

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（法新伦敦6日电） 2017年伦敦「格兰菲塔」（Grenfell Tower）恶火夺走72条人命，成二战迄今英国最严重的民宅火灾。灾害生还者与罹难者亲属今天证实，事发逾7年后，当局宣布将拆除这栋建筑。 代表生还者与罹难者家属的组织「格兰菲最近亲属」（Grenfell Next of Kin）在社群平台X发布声明称，英国副首相兼住房、社区和地方政府事务大臣芮纳（Angela Rayner）已「向生还者与家属宣布拆除格兰菲塔的决定」。

另个代表部分生还者与罹难者家属的组织「团结格兰菲」（Grenfell United）则痛批，英国当局的这项决定相当「可耻」，且磋商过程太过草率，罹难者家属的意见未获当局重视。

另据英国广播公司（BBC），英国当局将于本月7日正式宣布拆除的消息。

格兰菲塔位于伦敦西区黄金地段。2017年6月14日清晨，这栋逾20层的大楼惨遭祝融，由于外墙采用易燃材质包覆，以致火势一发不可收拾，最终夺走72条人命。 英国当局去年9月公布的「格兰菲塔大火公开调查报告」指出，这起悲剧的死亡事件都是「可避免的」，报告还指控建商严重失职、不诚实。 对于应为这起灾害负责的相关人员迄今仍未遭刑事指控，罹难者家属也深感不满。

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