立足瑞士 报道世界
登录

俄乌战争后首度 基辅举行同志骄傲游行

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社基辅16日电） 在倾盆大雨和战争的阴影下，伊凡诺瓦（Diana Ivanova）今天与数百人齐聚乌克兰首都基辅，参加自俄罗斯入侵以来基辅首场同志骄傲游行，现场有大批警力戒备。

伊凡诺瓦和其他参与者在警方警戒线后面短暂集会后解散，不久后，民族主义激进分子就在基辅街头发起反示威活动，高喊仇视同性恋的脏话。

27岁的伊凡诺瓦说：「即使遭受攻击，我们也需要挺身而出。我们是这样的一个国家、这样的一个民族，我们不会放弃。如果我们的权利被剥夺，我们会为之奋战。」

她对比了乌克兰与俄罗斯的情况。俄罗斯2022年发动全面入侵后，克里姆林宫加速了对LGBTQ族群的压迫。

伊凡诺瓦说：「我很高兴我生活在一个我可以参加骄傲游行的国家。」

「那些该死的俄罗斯人都没办法。」

出于安全理由，这场骄傲游行的时间和地点直到今天上午才公开宣布。

参与者中有几名出柜的LGBTQ士兵，其中包括28岁的热鲁哈（Petro Zherukha），部队允许他参加这场集会。

热鲁哈说：「对于我许多同袍来说，我是他们第一次见到的LGBT人士，他们就像看到外星人一样。」

许多游行民众的共同要求之一，就是希望政府允许同性民事伴侣关系。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
67
72 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
11
31 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
1
30 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团