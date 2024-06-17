俄乌战争后首度 基辅举行同志骄傲游行

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（法新社基辅16日电） 在倾盆大雨和战争的阴影下，伊凡诺瓦（Diana Ivanova）今天与数百人齐聚乌克兰首都基辅，参加自俄罗斯入侵以来基辅首场同志骄傲游行，现场有大批警力戒备。

伊凡诺瓦和其他参与者在警方警戒线后面短暂集会后解散，不久后，民族主义激进分子就在基辅街头发起反示威活动，高喊仇视同性恋的脏话。

27岁的伊凡诺瓦说：「即使遭受攻击，我们也需要挺身而出。我们是这样的一个国家、这样的一个民族，我们不会放弃。如果我们的权利被剥夺，我们会为之奋战。」

她对比了乌克兰与俄罗斯的情况。俄罗斯2022年发动全面入侵后，克里姆林宫加速了对LGBTQ族群的压迫。

伊凡诺瓦说：「我很高兴我生活在一个我可以参加骄傲游行的国家。」

「那些该死的俄罗斯人都没办法。」

出于安全理由，这场骄傲游行的时间和地点直到今天上午才公开宣布。

参与者中有几名出柜的LGBTQ士兵，其中包括28岁的热鲁哈（Petro Zherukha），部队允许他参加这场集会。

热鲁哈说：「对于我许多同袍来说，我是他们第一次见到的LGBT人士，他们就像看到外星人一样。」

许多游行民众的共同要求之一，就是希望政府允许同性民事伴侣关系。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）