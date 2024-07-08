俄军射逾40枚飞弹空袭乌克兰各地 至少20死

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（法新社基辅8日电） 乌克兰官员表示，俄罗斯军队今天发射数十枚飞弹，攻击乌克兰各地城市，造成至少20人死亡，飞弹还落入首都基辅（Kyiv）一家儿童医院。

波兰政府表示，俄军这场罕见的白日攻势，正值乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）预计前往波兰首都华沙（Warsaw）访问之际。泽伦斯基随后将接着飞往美国华府参加北大西洋公约组织（NATO）峰会。

法新社记者回报，基辅市中心传出爆炸声响，还能看见黑烟冲向天际。

基辅儿童医疗机构人员公布的照片显示，人们忙着挖掘成堆瓦砾，黑烟从一栋破损的建筑物中窜出，医疗人员工作服上沾染了血。

泽伦斯基说：「俄罗斯恐怖分子再度以飞弹大规模攻击乌克兰不同城市：基辅、第聂伯罗（Dnipro）、克利福洛（Kryvyi Rih）、斯拉夫扬斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）。」这些地方是乌国南部与东部重要的聚居地。

泽伦斯基在社群媒体写道：「俄军以超过40枚不同类型的飞弹发动攻击，住宅大楼、基础设施、一家儿童医院受损。」

泽伦斯基说，有为数不明的人受困在儿童医院的瓦砾堆下，目前还不清楚医院里有多少人罹难。