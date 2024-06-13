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俄军舰驶入哈瓦那港 美：例行操演不特意解读

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（法新社哈瓦那12日电） 俄罗斯海军舰艇今天驶向古巴哈瓦那港入口处、拥有400年历史的莫罗城堡（Morro castle）时，好奇的民众和渔民及警察在阴雨天中，站在海滨大道看着舰艇缓缓驶入。

美国和古巴双双表示，俄国军舰在此中途停留不构成威胁。

俄国的拖船和油轮稍早已经抵达，俄罗斯多功能「高希柯夫海军上将号」（Admiral Gorshkov）巡防舰和核动力潜舰喀山号（Kazan）也陆续进港。

俄罗斯国防部今天表示，这4艘俄国舰艇在大西洋进行「高精准飞弹武器」训练后，今天驶往古巴。

俄国国防部说，这些潜舰和巡防舰携带「锆石」（Zircon）极音速飞弹、「口径」（Kalibr）巡弋飞弹和「玛瑙」（Onyx）反舰飞弹。

美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）今天告诉记者，这类海军演习是例行操演，不会解读它有任何特定动机。

苏利文说，没有证据显示俄罗斯向古巴移交任何飞弹，但美方将保持警惕。

古巴上周表示，俄国军舰这次停留，与哈瓦那友好国家海军舰艇到访的标准一致。古巴外交部表示，这些船舰没有携带核武器，美国官员也同意这项说法。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

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