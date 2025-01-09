俄军轰炸乌东札波罗热市酿13死多人伤

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（法新社札波罗热8日电） 俄罗斯今天对乌克兰东城市札波罗热（Zaporizhzhia）发射航空导引炸弹，乌克兰当局指出，这波空袭至少造成13人丧命、多人受伤，是近几周以来最致命的空袭之一。

俄罗斯入冬以来对乌克兰发动更猛烈的攻击，并称部分攻击是为了报复基辅以西方援助的武器攻击俄罗斯领土。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄军今天展开「残酷」的轰炸，呼吁国际社会团结力挺乌克兰并对抗俄罗斯，以实现「持久和平」。

泽伦斯基发布的一段影片中，有多名伤者倒在路上、身上满是瓦砾，急救人员将伤者抬上临时担架。

乌克兰内政部在声明中表示：「俄罗斯人以2枚导引航空炸弹轰炸札波罗热市，炸弹在人群中爆炸。」

泽伦斯基指出，这波攻击共造成13人死亡及多人受伤，并指控俄罗斯刻意针对平民，「没有什么比在城市投掷炸弹更为残酷，明知会伤及平民百姓，这再次展现出俄罗斯的真正意图，他们只想要战争和受害者」。

泽伦斯基明天将前往德国参加乌克兰主要盟友的拉姆施坦（Ramstein）会议，以争取更多支持。这很可能是美国候任总统川普就任前的最后一次会议。

川普威胁上任后将削减对乌克兰的重要军事援助，并承诺会迅速结束战争，基辅担心川普恐迫使乌克兰接受对莫斯科有利的和平条款。