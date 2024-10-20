俄反对派领袖遗孀尤莉雅 盼蒲亭像丈夫一样坐牢

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（法新社伦敦19日电） 已故俄罗斯反对派领袖纳瓦尼的遗孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）向英国「星期日泰晤士报」表示，希望有天能看到俄罗斯总统蒲亭从「沙皇沦为普通囚犯」。

尤莉雅的丈夫纳瓦尼（Alexei Navalny）今年2月死于北极圈的监狱，原因不明。尤莉雅矢言继承他的遗志，但表示不会返回俄罗斯。

俄罗斯今年7月将尤莉雅列入「恐怖分子」和「极端分子」黑名单，并对她发出逮捕令。

48岁的尤莉雅接受英国媒体采访时透露，她从未与纳瓦尼讨论若他去世，将如何领导俄罗斯反对运动。

尤莉雅说：「我希望他（蒲亭）从俄国沙皇沦为俄罗斯的普通囚犯。」

纳瓦尼的回忆录将于10月22日出版，「星期日泰晤士报」在回忆录出版前几天刊登这篇访谈文章，尤莉雅说：「我认为他（纳瓦尼）会希望我远离这些政治、危险的事。」

多年住在德国的尤莉雅说，她不会回俄罗斯，除非能确定自己「不会像纳瓦尼一样，在机场落地后就被监禁」，并坦言「没人知道」这点何时能实现。

克里姆林宫随后至少将9名与纳瓦尼有关的人士列入黑名单，其中包括他的前发言人亚尔米许（Kira Yarmysh）和纳瓦尼成立的「反贪腐基金会」（Anti-Corruption Foundation）主席佩夫奇赫（Maria Pevchikh）。

当被问及对蒲亭的感受时，尤莉雅坚称她并不憎恨蒲亭（Vladimir Putin），但确实希望看到他入狱，「就像我丈夫一样」。（译者：屈享平/核稿：张茗喧）