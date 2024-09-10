俄异议人士卡拉姆扎：别让蒲亭体面退出乌克兰战争

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（法新社巴黎9日电） 俄罗斯总统蒲亭的主要反对者之一卡拉姆扎在上月换囚行动中获释，他今天呼吁西方国家别让蒲亭以任何「保住颜面」的方式结束乌克兰战争，终结蒲亭25年来的统治是和平唯一解方。

卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）因谴责俄国侵略乌克兰而被控叛国等罪名，须服25年有期徒刑，原在西伯利亚流放地服刑。俄国与西方国家今年8月1日展开冷战以来最大规模的换囚行动，俄方释放16名俄籍异议人士和外国人，卡拉姆扎也是其一。

43岁的卡拉姆扎在巴黎接受法新社专访时说，他总有一天能回到祖国，因为蒲亭（Vladimir Putin）政权不会长久。

卡拉姆扎造访德国等地之后来到法国，他坦言，西方社会在俄罗斯2022年2月入侵乌克兰迄今已出现一种「疲乏感」，但他坚称「蒲亭政权必败」。

卡拉姆扎说：「非常重要的是不要让蒲亭赢得乌克兰战争…不要让蒲亭能保住颜面地结束这场乌克兰战争。」他今天稍晚与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）会面。

曾在英国剑桥大学求学的卡拉姆扎抨击西方国家基于「现实政治」（realpolitik）与蒲亭治下的俄罗斯打交道，让蒲亭成了「如今的怪物」。

他说：「现实政治已经够了…万一蒲亭政权得以在这场战争中获胜并继续掌权－但愿不要－那么一切都意味着一年或18个月后将出现另一场战争、冲突或另一场灾难。」

卡拉姆扎拥有俄英双重国籍，他说，若能前往乌克兰会晤总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），将是一种「荣幸」，他也赞成在俄国亲民主运动与乌克兰之间建立桥梁。

卡拉姆扎将2015年于莫斯科遭暗杀的俄国反对派政治家涅姆佐夫（Boris Nemtsov）视为精神导师；有些人担心卡拉姆扎在俄国境外的安全，但他自己不太在意。

他说：「在俄罗斯蒲亭政权下当一个反对派，字典里就没有安全这个词。」早在2022年被捕之前，他就两度差点遭人毒死。

他说：「不管蒲亭愿不愿意，未来都会来。」