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俄罗斯、乌克兰第2轮谈判登场

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（法新社伊斯坦堡2日电） 俄乌两国代表今天开始在土耳其伊斯坦堡举行第2轮谈判，乌克兰事前表示，准备要在和谈中采取「必要举措」以实现和平。双方将就如何结束这场持续3年的战争交换计画。

乌克兰外交部在社群媒体上写道：「乌克兰及俄罗斯代表团于土耳其方面在场的情况下，在伊斯坦堡开始会谈。」

来自会场内部的影片显示，土耳其外长费丹（Hakan Fidan）于开场时，向相对而坐的谈判人员致词。

这场战争是二战结束以来，欧洲规模最大的冲突。

在美国总统川普推动下，莫斯科与基辅启动直接谈判，这是自俄乌战争初期以来首见，但双方在达成协议方面尚未取得重大进展。

今天这场会谈前夕，乌克兰在俄罗斯国土上执行了其最大胆和最成功的攻击行动之一，他们在前线后方数千公里处、深入俄国境内的地点击中了数十架停放在空军基地的战略轰炸机。

上个月在伊斯坦堡（Istanbul）举行的首轮会谈，双方达成一次大规模换俘协议，但未能促成停火。自俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰以来，双方仍在激烈交战中。

第2轮会谈原定当地时间下午1时（台湾时间下午6时）在伊斯坦堡博斯普鲁斯海峡（Bosphorus Strait）岸边的彻拉安宫（Ciragan Palace）开始，这座鄂图曼帝国皇宫如今已改建为五星级豪华饭店。土耳其外交部长费丹担任调解人。

在此之前，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行的北大西洋公约组织（NATO）成员国峰会上表示：「我们准备好要采取必要举措，以实现和平。」

谈判小组的一名消息人士呼吁俄罗斯，勿再重复过去的强硬要求，应该展现「灵活性」。

这名人士对记者说：「如果他们愿意向前迈进，而不是重提老掉牙的最后通牒，那么今天可能会有好消息，甚至是重大消息。」

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