俄罗斯提议复活节停火 泽伦斯基：同意遵守

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（法新社基辅19日电） 俄罗斯总统蒲亭今天稍早宣布乌克兰战争进入复活节休战，时间持续到明天午夜。乌克兰总统泽伦斯基对此回应，乌方将遵守复活节休战协议。

法新社报导，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X发文表示：「如果俄罗斯现在突然准备真正地采取完整、无条件休战，乌克兰将采取相应行动。」

他还提议将俄乌休战延长至「4月20日复活节之后」。

与此同时，泽伦斯基也指控俄方违反自己提出的休战承诺。

他强调：「俄罗斯进攻行动仍在多个前线地区持续进行，俄军炮火也没有减弱。」

据乌克兰赫松州州长，在蒲亭（Vladimir Putin）的休战宣告于下午6时生效之后，当地仍发生数起俄国无人机攻击事件。

晚间乌国空军针对东部多个地区发布空袭警报。

泽伦斯基指出：「由此可见，莫斯科的言论不值得信任。」

「我们非常了解莫斯科的操控手段，也已做好应对各种情况的准备。乌克兰国防军将采取理性行动，俄罗斯的每次攻击都将招致适当反击。」

蒲亭今天稍早在电视谈话中宣布：「从今天18时（格林威治标准时间19日15时）至周日午夜（格林威治标准时间20日21时），俄方宣布复活节休战。」

蒲亭还说：「我们认为乌克兰会仿效我方做法。同时，我国军队应该做好准备，以应对可能违反停火的行径、敌军挑衅以及任何侵略行动。」