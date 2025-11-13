全球网路自由连15年下滑 台湾第7亚洲最佳

（法新社华盛顿12日电） 根据今天公布的「网路自由度报告」，全球网路自由连续第15年下降，中国与缅甸一样敬陪末座，冰岛仍是全球网路最自由的国家，台湾以79分名列全球第7，为亚洲最佳。

总部设于华盛顿的民主研究组织「自由之家」（Freedom House）发布「网路自由度报告」（Freedom on the Net）指出，美国与德国的网路自由度双双下滑，显示西方民主国家与专制政权一样，正在对网路施加愈来愈多限制。

根据报告，全球网路自由已连续第15年下降，其中有多个仍被归类为「自由」的国家分数较往年退步。

报告共同执笔人威斯泰因松（Kian Vesteinsson）表示，专制与倾向专制的国家出现更严重的网路压制，主因是威权政府将限制网路与言论视为维持权力的一种手段。然而，民主国家今年的状况也有所恶化。

他说，北美与西欧出现公民空间萎缩的趋势，有些国家则对「仇恨或具争议的言论」加强限制。

报告显示，在截至2025年5月的一年中，美国在满分100分的评比中得到73分，创下历史新低，比去年退步3分，部分归因于川普政府以网路言论为由拘留多名外籍人士，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）也扬言要驱逐批评以色列的人士，引发司法挑战。

德国同样退步3分至74分。自由之家指出，德国自我审查现象日益严重，并严格执行禁止仇恨言论和诽谤的法律。

自由之家说，一名极右翼网站编辑因在社群媒体发布批评政治人物的合成图，被判缓刑与罚款。

川普政府多次批评德国的言论自由纪录，柏林方面则强调，德国的纳粹（Nazi）历史使其必须采取保护措施。

评分下滑幅度最大的国家包括肯亚、委内瑞拉与乔治亚。肯亚曾因全国示威活动而暂时切断网路。

此外，塞尔维亚从「自由」降为「部分自由」，尼加拉瓜则从「部分自由」降为「不自由」。

孟加拉学生起义后，新政府放宽了网路限制，使其网路自由获得显着改善。

缅甸与中国排名垫底，仅拿下9分。缅甸军政府铁腕镇压异议人士，对网路言论进行系统性审查与监控，中国则建立了全面性的「防火长城」，目的在移除对执政共产党构成威胁的内容。

冰岛仍是网路自由度最高的国家，其次是爱沙尼亚、智利、哥斯大黎加、加拿大。

台湾以79分名列全球第7，为亚洲最佳；日本以78分排名第8。

自由之家成立于二战期间，历来主要由美国国会资助但独立运作。（编译：刘文瑜）