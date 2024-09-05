共和党反川普大将 钱尼之女宣布总统票投贺锦丽

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（法新社纽约4日电） 美国共和党籍前联邦众议员丽兹・钱尼今天公开表态支持民主党候选人贺锦丽角逐总统大位。她说：「我不但不会把票投给川普，还会投给贺锦丽。」

出身保守派世家的丽兹・钱尼过去曾因反川普，而成为共和党眼中钉。

丽兹・钱尼（Liz Cheney）今天在杜克大学（Duke University）举行的一场活动中说：「作为保守派、一个深信并关心宪法的人，我经过深思熟虑后，考量到川普（对国家）构成的危险性，我不但不会把票投给川普，还会投给贺锦丽（Kamala Harris）。」这段影片已发布到社群平台X上。

丽兹・钱尼是美国前副总统钱尼（Dick Cheney）的女儿，可说是共和党内最高调的川普批评者之一。她和其他共和党人群起支持贺锦丽，包括1月6日与她一起参与国会山庄暴动事件调查委员会的成员暨前众议员金辛格（Adam Kinzinger）和里格曼（Denver Riggleman）。

此外，上周有超过200名曾任布希政府幕僚，或2008年共和党总统候选人马侃（John McCain）及2012年共和党总统候选人罗姆尼（Mitt Romney）的竞选团队成员都表态支持贺锦丽。