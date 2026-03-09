共机活动骤减专家直呼不寻常

（法新社台北9日电） 过去10天，台湾有9天未侦测到中国军机在台湾周边活动，扰台架次剧减让专家深感困惑。

近年北京持续加大对台军事压力，几乎每天派遣战机与军舰在台湾周边活动；但根据法新社统计台湾国防部每日公布的数据，2月28日以来，台湾周边24小时内侦测到的中国军机最多只有两架，相比之下，去年同期共有86架次。

这也是法新社2024年开始记录相关数据以来，未侦测到中国军机的最长纪录。

过去10天，台湾周边平均每天侦测到约6艘中国军舰，与去年同期相同。

与去年同期相比，今年1、2月中国军机绕台架次也下降约42%，军舰数量则比一年前减少4.5%。

专家纷纷推测中国军机部署为何大幅减少，可能原因包括北京目前正在举行年度政治会议「两会」，或是近期中国军方的人事整肃。

其他可能原因还包括美国总统川普预定本月稍晚访问北京与中国国家主席习近平会面，以及中东冲突。

新加坡南洋理工大学（Nanyang Technological University）拉惹勒南国际关系学院（S. Rajaratnam School of International Studies）资深研究员唐安竹（Drew Thompson）在Substack上写道：「我从没想过自己会因为解放军停止在台湾周边行动感到担忧，但缺乏合理解释让人不安。」

开源资料平台PLATracker创办人路易斯（Ben Lewis）告诉法新社：「如果这段活动空档持续越久，我就越担心更广泛的影响，但目前我没有看到任何迹象显示中国正在准备重大军事行动。」

国防安全研究院国防战略与资源研究所长苏紫云推测，北京可能试图「削弱民众对台湾增加国防支出的支持」。

台湾总统赖清德提出政府在8年内额外增加400亿美元国防支出的计画，但遭到在野党控制的国会阻挡。

也有分析人士不意外共机活动减少。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）中国实力计画（China Power Project）研究员贺博然（Brian Hart）在社群平台X写道：「每年『两会』前后，解放军侵扰台湾防空识别区（ADIZ）的架次几乎都会降至零。」

他表示：「如果这种情况在两会结束后仍持续很久，那才不寻常，但我认为目前没有任何证据显示有什么异常。」

台湾安全官员告诉法新社，北京此举可能是为了营造中国正在降低对台威胁的假象，意在诱使美国减少对台湾安全的支持。

这位官员表示：「我们绝不能放松警戒。」