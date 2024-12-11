内举不避亲又一例 川普宣布驻希腊大使人选

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统当选人川普今天点名前福斯新闻（Fox News）节目主持人季伏尔（Kimberly Guilfoyle）担任美国驻希腊大使。季伏尔是律师，原是川普长子小唐纳（Donald Trump Jr.）未婚妻，但美国媒体报导说两人近来已分手。

川普在社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文说季伏尔「多年来一直是亲近的朋友和伙伴」，还说「她在法律、媒体及政治圈具有丰富的经验和领导力，才智出众，因此极有资格代表美国并维护美国海外利益」。

现年55岁的季伏尔7月曾在共和党全国代表大会（RNC）上发言，向来是川普的忠实盟友。

川普还说季伏尔是「非常合适的人选，将协助促进与希腊坚实双边关系，促进我们在国防合作、贸易及经济创新等各项议题上的利益」。

众所周知，川普内举不避亲，他先前就曾点名女婿库许纳（Jared Kushner）父亲查尔斯．库许纳（Charles Kushner）担任驻法国大使。

川普今天也宣布由老朋友巴瑞克（Tom Barrack）出任驻土耳其大使。这位私募基金高层曾因代表阿拉伯联合大公国工作面临法律检视，他2021年因涉非法担任阿联代理人而遭起诉，但隔年被判无罪。