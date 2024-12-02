内战爆发后首失守阿勒坡 叙利亚总统向盟友求援

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（法新社贝鲁特1日电） 观察团体表示，叙利亚反抗军闪电奇袭，导致政府军自内战爆发以来首度失守第2大城阿勒坡之后，叙利亚总统巴夏尔．阿塞德今天寻求盟友支持。

叙利亚境内伊斯兰主义分子主导的反政府势力联盟11月27日突袭伊朗和俄罗斯支持的政府军。同一天，以色列和伊朗撑腰的黎巴嫩「真主党」（Hezbollah）历经两个月全面战争后，达成了脆弱的停火协议。 叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）主任拉曼（Rami Abdel Rahman）告诉法新社，伊斯兰主义武装团体「沙姆解放组织」（Hayat Tahrir al-Sham）及其盟友现已「控制阿勒坡市（Aleppo），除了库德族部队掌控的街区」。

他说，这是自10多年前内战爆发以来，阿勒坡首次「脱离叙利亚政府军的控制」。

根据伊朗官方媒体，伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天前往大马士革会见阿塞德（Bashar al-Assad），并在出发前表示，德黑兰将「坚定支持叙利亚政府和军队」。

会谈后，阿塞德强调「在因应外国撑腰恐怖攻击方面，获盟友和朋友支持的重要性」。

阿拉奇今晚抵达安卡拉（Ankara），预定明天拜会土耳其外交部长费丹（Hakan Fidan），之后与土国总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）会谈。