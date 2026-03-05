再有伊朗军舰请求进入斯里兰卡领海

afp_tickers

2 分钟

（法新社斯里兰卡加勒5日电） 美国潜舰昨天击沉一艘伊朗巡防舰，造成至少87名水手丧生后，斯里兰卡卫生和传媒部长贾亚狄沙向国会表示，今天又有一艘伊朗军舰正驶向领海。

贾亚狄沙（Nalinda Jayatissa）表示，第2艘伊朗军舰目前就在斯里兰卡海域外，但没有透露进一步细节。

官方消息人士表示，伊朗请求让军舰进入斯里兰卡领海的安全范围内，总统迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）正与高层官员商讨如何回应。

消息人士指出，该舰载有超过100名船员，担心他们可能像昨天在斯里兰卡南方海岸外被美国潜舰击沉的姊妹舰一样成为目标。

美国和以色列联手对伊朗发动的战争持续在中东各地和其他地区蔓延。

同时，南部港市加勒（Galle）当局今天为移交87具命丧美军鱼雷攻击的伊朗海军遗体，展开准备作业。

加勒主要医院院方表示，获救的32名伊朗人仍在警方和精锐突击队严密戒护下接受治疗。

一位不愿意具名的医院护理师表示：「大多数只是轻伤，但也有几人骨折和烧伤。」

海军发言人桑巴斯（Buddhika Sampath）向法新社表示，斯里兰卡海军船舰仍持续在搜寻失踪的伊朗水手。

这艘伊朗军舰昨天凌晨发出求救讯号，但斯里兰卡救援船抵达时，舰艇已经完全沉没。当地海军表示，事发地点位在加勒以南40公里处。

该舰到印度东部港口维沙哈巴南（Visakhapatnam）参加军演后，于返航途中遇袭。

斯里兰卡维持中立立场，一再敦促透过对话解决中东冲突。

伊朗是斯里兰卡重要出口商品红茶的主要买家之一。