几内亚比索总统大选登场

（法新社几内亚比索首都比索23日电） 西非国家几内亚比索经过3周平和的竞选期后，选民今天将选出下一任总统，期盼国家能结束长期动荡，然而主要在野党被禁止参选。

大约86万选民将在12位总统候选人中做选择，「稳定」则是这次选举的关键议题。自独立以来，几内亚比索多次陷入政治危机，包括4度政变及多起未遂政变。

多数选民最迫切的诉求是改进生活条件，包括改善医疗照护、教育与基础建设。民众也盼望增加就业机会并推动改革，以对抗贫穷、贪腐及毒品贩运问题。

几内亚比索人口约220万，其中近4成民众生活在极度贫困之中，是全球最贫穷的国家之一。

此外，该国也因长期政局不稳，成为拉丁美洲与欧洲之间毒品贩运的重要中转站。

投票所定于当地时间上午7时（格林威治标准时间7时）开放，下午5时关闭。初步开票结果预计最晚27日会公布。

现年53岁的总统恩巴罗（Umaro Sissoco Embalo）被看好在首轮胜出。如果他胜选，将成为1994年引进多党制以来，首位连做两个任期的国家元首。

他的主要对手是反对党候选人狄亚斯（Fernando Dias），狄亚斯获得被禁止参选的强大在野党「几内亚和维德角非洲独立党」（PAIGC）支持。

这次选举是几内亚比索史上第一次PAIGC不在选票上。PAIGC带领几内亚比索告别葡萄牙殖民统治，于1974年独立，该党曾长期一党专政。

PAIGC领袖白瑞拉（Domingos Simoes Pereira）不久前结束流亡返国，但最高法院裁定PAIGC及白瑞拉在立法及总统选举逾期提出申请，参选资格都被取消。