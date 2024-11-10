凯特化疗后二度公开现身 出席国殇纪念日活动

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（法新社伦敦9日电） 英国威尔斯王妃（Princess of Wales）凯特（Kate）今天出席伦敦举行的国殇纪念日（Remembrance Day）音乐会，是她接受癌症预防性治疗后最新一场公开活动。

凯特身穿黑色连身裙抵达伦敦皇家艾伯特厅（Royal Albert Hall），并在胸前别上红色罂粟花用以纪念在冲突中牺牲的军人和平民。

凯特在夫婿威廉王子（Prince William）和其他王室成员陪同下出席，不久，查尔斯三世（King Charles）也抵达现场，王后卡蜜拉（Queen Camilla）则因胸腔感染而取消行程。

42岁的凯特于9月时表示自己完成了化疗疗程，但距离完全康复还很漫长。当时凯特说，她将于今年稍后进行更多的公开活动。

她上一次公开现身是在10月，当时她会见了英格兰西北小镇南港（Southport）儿童舞蹈教室3死血案的受害者家属。

白金汉宫昨天表示，凯特预计也将出席明天的国殇纪念日主要仪式。

为纪念第一次世界大战结束，并向战争中牺牲的军民致敬，英国每年都在伦敦阵亡将士纪念碑（Cenotaph）举行纪念活动，日期通常是距离11月11日最近的一个周日。

威廉王子7日在出访南非时对英国媒体表示，父亲与妻子相继罹癌，过去一年是他一生当中「最难熬」的其中一个年度。（译者：纪锦玲）