The Swiss voice in the world since 1935
登录

前尼加拉瓜总统查莫洛夫人逝世 享寿95岁

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社圣约瑟14日电） 前尼加拉瓜总统、美洲第一位民选女性总统查莫洛夫人（Violeta Chamorro）今天凌晨在哥斯大黎加过世，享寿95岁。她的贡献是为尼加拉瓜带来和平，结束国内多年战事。

查莫洛夫人的夫婿佩德罗．何瓦金．查莫洛（Pedro Joaquin Chamorro）出身尼加拉瓜其中一大最显赫家族，生前是「新闻报」（La Prensa）发行人兼总编。他于1978年遇刺身亡，外界普遍将凶手指向当时苏慕萨（Anastasio Somoza）政权。

丈夫的遇害让查莫洛夫人接掌报纸，最终投身政坛。

查莫洛夫人1989年代表反对派联盟角逐尼加拉瓜总统，并以54%的得票获胜，成为全美洲首位民选女性总统。

查莫洛夫人因代夫出征成为领袖，于1990到1997年担任尼国总统。1990年4月上任时，她接手的是一个面临经济衰退、贸易逆差、庞大外债和通膨失控的国家，尽管历经多年内战后致力推动区域发展与和平，但她任内施政始终受通膨失控等经济困境所苦。

2018年中风后，查莫洛夫人因肿瘤及后续病痛缠身而淡出公众视野。2023年10月她在持续接受医疗照护下移居哥斯大黎加，与流亡当地的两名子女同住。她另一对子女则定居美国。

查莫洛夫人的子女们表示，母亲将暂时安葬在哥斯大黎加首都圣约瑟（San Jose），「等尼加拉瓜恢复共和体制后，她的爱国精神才能在自由民主的土地上得到应有的敬重」。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
32
53 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
12
13 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团