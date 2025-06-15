前尼加拉瓜总统查莫洛夫人逝世 享寿95岁

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（法新社圣约瑟14日电） 前尼加拉瓜总统、美洲第一位民选女性总统查莫洛夫人（Violeta Chamorro）今天凌晨在哥斯大黎加过世，享寿95岁。她的贡献是为尼加拉瓜带来和平，结束国内多年战事。

查莫洛夫人的夫婿佩德罗．何瓦金．查莫洛（Pedro Joaquin Chamorro）出身尼加拉瓜其中一大最显赫家族，生前是「新闻报」（La Prensa）发行人兼总编。他于1978年遇刺身亡，外界普遍将凶手指向当时苏慕萨（Anastasio Somoza）政权。

丈夫的遇害让查莫洛夫人接掌报纸，最终投身政坛。

查莫洛夫人1989年代表反对派联盟角逐尼加拉瓜总统，并以54%的得票获胜，成为全美洲首位民选女性总统。

查莫洛夫人因代夫出征成为领袖，于1990到1997年担任尼国总统。1990年4月上任时，她接手的是一个面临经济衰退、贸易逆差、庞大外债和通膨失控的国家，尽管历经多年内战后致力推动区域发展与和平，但她任内施政始终受通膨失控等经济困境所苦。

2018年中风后，查莫洛夫人因肿瘤及后续病痛缠身而淡出公众视野。2023年10月她在持续接受医疗照护下移居哥斯大黎加，与流亡当地的两名子女同住。她另一对子女则定居美国。

查莫洛夫人的子女们表示，母亲将暂时安葬在哥斯大黎加首都圣约瑟（San Jose），「等尼加拉瓜恢复共和体制后，她的爱国精神才能在自由民主的土地上得到应有的敬重」。（译者：纪锦玲）